Если понравилась «Трасса» и «Хрустальный»: новый детектив с Акиньшиной похож сразу на два хита Маловичко

19 сентября 2025 08:56
Уверены, что вы даже не видели трейлер этой крутой новинки от Kion.

«Отпечатки» — новый триллер KION про маленький город, где старые травмы никто не прорабатывал, главный герой вернулся спустя годы и столкнулся с суровой реальностью. Следователь Яна Князева (Оксана Акиньшина) временно отстранена и возвращается в родной Заречный: её давнего знакомого из детдома объявляют убийцей собственной семьи.

Яна не верит и лезет в дело — и быстро понимает, что нитки тянутся к их общему прошлому. Создатели даже не скрывают, что у проекта дух «Трассы» и «Хрустального», написанных Олегом Маловичко. Да и зачем, если проект вдохновляется хитовыми историями, развивая формулу.

Что известно про новинку

Сериал делают максимально приземлённо: сырые дворы, узкие коридоры, условные, почти «игрушечные» декорации — но эта простота работает в плюс. В центре — дуэт Акиньшина/Чеботарёв: сначала в они воспринимают друг друга в штыки, потом работают в связке.

По пути вырастают фигуры поважнее — мэр, бывшая воспитательница приюта, слишком услужливый соцработник. Интрига держится, как отмечают первые рецензенты.

Почему стоит обязательно смотреть

  • Акиньшина в форме: жёсткая, быстрая, без театральщины.

  • Живой ритм сцен и диалогов, расследование реально движется.

  • Визуальный код понятный: город живой, детские дома выглядят пугающе, хотя и скрываются за приветливыми фасадами.

Что может показаться знакомым

  • Чувство «дежа вю» после просмотра «Трассы» и «Хрустального».

  • Пояснительные флешбэки и неспешный разогрев ставок в начале.

  • Условная «картонность» мира — на любителя, хотя задумка читается.

Итог: не революция, а рабочий криминальный сериал с нормальной интригой и чётким фокусом на детдомовских шрамах. У KION есть шанс выпустить потенциальный хит, в котором убийцу будут искать всей Россией, обсуждая герои и их мотивации на форумах.

«Как ты не пахал мужик, обносился весь»: Кологривый «подсидел» Борисова в самом ожидаемом сериале России.

Фото: Кадры из сериалов «Хрустальный», «Трасса», «Отпечатки»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
