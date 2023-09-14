«Если останется там, то ее не станет»: Киркоров сделал редкое заявление о Пугачевой

Алла Пугачева давно закрылась от поклонников и журналистов. Артистка не дает интервью, но любопытные факты о ней то и дело становятся достоянием общественности благодаря бывшим мужьям.

На этот раз разоткровенничался Филипп Киркоров. В последнее время музыкант открещивался от любых упоминаний экс-супруги, но неожиданно сделал заявление, которое точно шокирует фанатов Примадонны.

Поп-король вспомнил, как певице грозила смертельная опасность. Исполнительница пожелала омолодиться с помощью пластики и доверилась зарубежным специалистам. Это решение оказалось фатальным.

У звезды возникли осложнения — медлить было нельзя. По словам артиста, Алла Борисовна быстро подписала необходимые документы и дала деру от горе-хирургов. «Поняла, что если останется там, то ее не станет», — отметил Киркоров.

Чуйка не подвела мать Кристины Орбакайте. Она вовремя обратилась за помощью к российским медикам и тем самым спасла себе жизнь.