Если нет времени на «Невский» и «Первый отдел»: 3 российских детективных фильма с рейтингом выше 7 — подарят 2 напряженных часа

Знакомо чувство, когда хочется посмотреть детектив с крутым расследованием, но на сериалы вроде «Невского», «Первого отдела» или «Шефа» просто нет времени?

Отличная новость: есть множество детективных фильмов, которые упаковывают всю интригу, драму и неожиданные повороты в пару часов.

Эти картины не уступают сериалам в напряжении и качестве, но экономят ваше время. Мы выбрали три достойных и разноплановых российских фильма, которые идеально подходят для одного вечера.

«Казнь» (2022)

Рейтинг Кинопоиска: 7.4

1991 год. В давно закрытом деле о серийном убийце всплывает новое обстоятельство — чудом выжившая жертва.

Следователь Исса Давыдов, получивший когда-то повышение за это расследование, вынужден вернуться к делу, которое закрыл, упустив детали.

Чтобы спасти карьеру и искупить вину, он должен любыми способами добиться признания от настоящего маньяка.

«Агата и сыск. Выгодный риск» (2023)

Рейтинг Кинопоиска: 7.4

У фильма также есть 2 приквела — «Агата и сыск. Королева брильянтов» (2019) и «Агата и сыск. Рулетка судьбы» (2020). Так что если затянет, в этой истории можно задержаться чуть дольше.

В «Выгодном риске» действие происходит в марте 1894 года. Чиновник сыскной полиции Алексей Пушкин расследует загадочные преступления на масленичных гуляньях. Его поиски приводят в страховое общество «Стабильность», где он оказывается втянут в войну между наследниками владельца фирмы.

Расследование осложняется, когда в деле появляется давняя возлюбленная Пушкина — авантюристка Агата Керн. Сыщик не подозревает, что вступил в схватку с серийным убийцей, а жизнь Агаты стала ставкой в этой смертельной игре.

«Красный шелк» (2025)

Рейтинг Кинопоиска: 7.2

1927 год. Транссибирский экспресс мчится через Россию с секретными документами, способными изменить ход истории.

В вагонах, среди обычных пассажиров, скрываются иностранные шпионы и наёмники, готовые на всё ради досье.

Судьба миссии оказывается в руках неожиданного тандема — молодого красноармейца и бывшего царского агента, вынужденных работать вместе против общего врага.

