Если не выполнить эту рождественскую традицию, можно остаться старой девой

В англоязычных фильмах герои часто совершают одну и ту же странную традицию. На Рождество влюбленная пара встает под венок омелы и начинает целоваться. Этот обычай возник в Англии в XVIII веке. В канун Рождества молодой человек и девушка должны были поцеловаться, если оказались под венком омелы. Не имело значения, встречаются они или нет. Кто и когда это придумал, до сих пор неизвестно. Скорее всего, начало традиции было положено в какой-то деревушке, где жила раскрепощенная молодежь.

Этот пикантный обычай понравился соседним жителям. Так поцелуй под омелой стал распространенным во всей стране явлением, и это несмотря на суровые викторианские времена.

Считалось, что если дама откажется от лобызаний с кавалером, то ее ждет участь старой девы: она исключалась из списка невест на целый год. А это приравнивалось к личной трагедии.

В XIX веке традицию переняли американцы, которые убрали эротический накал. Члены семьи чисто символически целовали друг друга в щечку.