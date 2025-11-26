Если не хватает новогоднего волшебства: 10 фэнтези фильмов, которые можно посмотреть всей семьей

Праздники обычно пролетают быстро, поэтому стоит заранее составить себе список фильмов к новогодним каникулам. Будете сразу во всеоружии. Например, если потеряется ощущение чуда (а так бывает), это будет легко исправить — достаточно включить правильное кино. Фэнтези как будто создано для того, чтобы вернуть детскую веру в невозможное: здесь тайные миры, драконы и немного магии.

Мы подготовили подборку из 10 семейных фильмов, которые одинаково радуют и тех, кто пересматривает их годами (ну серьезно, какой зимний марафон без «Гарри Поттера»?), и тех, кто ищет что-то новое. В списке есть уютные истории, масштабные приключения и даже один мультфильм, чтобы волшебство было доступно зрителям любого возраста.

Отдельного внимания в подборке, пожалуй, заслуживает проект «Дева и дракон». Главную роль в нем сыграла звезда «Очень странных дел» — Милли Бобби Браун. По сюжету ее героиня должна была выйти замуж за принца, но семья обманом завела ее в пещеру, чтобы принести в качестве жертвы дракону. Теперь девушке предстоит ожесточенная борьба, ведь сдаваться чудовищу она не намерена.

Вообще по вайбу «Дева и дракон» еще отдаленно напоминает «Дом дракона» и «Игру престолов» (во многом из-за самого дракона). Поэтому если соскучились по любимым сериалам, стоит глянуть картину, даже если не фанатеете по «Очень странным делам».

Так что листайте слайды и выбирайте картину себе по душе.