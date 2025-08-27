Если наберете в тесте 5/5, вы точно знаток кино СССР: вспомните культовые фильмы по кадрам с яблоками

Последние дни лета просто созданы, чтобы погрузиться в советское кино с необычного ракурса — через яблоки. Ведь именно этот сочный фрукт частенько мелькал в сценах любимых фильмов.

В этом тесте — пять кадров с яблоками из разных картин. Ваша задача — вспомнить название каждого фильма.

Уверены, если вы росли на отечественной классике, то без труда угадаете все пять. Ну что, готовы себя проверить? Тогда начинаем!

Время вспомнить вкус яблок и вновь открыть для себя любимые сцены!

