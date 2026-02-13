Если «мылодрамы» уже поперек горла: 5 неочевидных фильмов, идеальных для Дня влюбленных – №3 из Латвии, №1 с гениальным Хабенским

В подборке есть и картины, которые 14 февраля смело могут включать одиночки.

Ко Дню всех влюбленных «Киноафиша» попросили киноэксперта Оксану Агапову составить подборку фильмов, которые выбиваются из привычного романтического канона, но идеально передают суть любви – в самых разных ее проявлениях.

От классической британской мелодрамы до анимационного шедевра и свежей российской драмы: эти картины заставят взглянуть на чувства под новым углом.

1. «Короткие встречи» (1945) – чуткость мимолетной связи

Открывает подборку культовая работа британского классика Дэвида Линна. Сюжет прост: пара несвободных людей случайно встречается на вокзале.

Между ними завязывается диалог, полные заинтересованные взгляды сменяют друг друга, но… история не превращается в типичный «хэппи-энд».

«Это кино, которое здорово показывает чуткость человеческой встречи: заинтересованные друг в друге глаза, умы, сердца. Кино про время, когда как будто бы и любить уже можно было искренне, но при этом чувство дистанции друг с другом и с собой у людей оставалось достаточно большим», – отмечает эксперт.

2. «Лакричная пицца» (2021) – любовь вопреки всему

Второй выбор эксперта – современная американская картина от одного из главных режиссеров нашего времени, Пола Томаса Андерсона.

В центре сюжета – отношения людей с разницей в возрасте, разворачивающиеся на фоне нефтяных кризисов и социальных потрясений.

«Это кино совершенно не политическое, а легкое, духоподъемное, забавное, веселое, солнечное. Оно показывает, как противоречиво наше чувство любить другого человека, насколько часто оно не поддается логике и живет по внутренним перипетиям, лабиринтам».

3. «Поток» (2024) – анимационная ода любви к жизни

Неожиданный, но очаровательный выбор: латышский мультфильм о котенке, который теряет дом и отправляется на поиски нового пути. Вместе с другими зверятами он переживает приключения, преодолевает страхи и находит внутренние опоры.

«Это кино о жажде продолжать движение, несмотря на то, как было бы высоко, быстро, экстремально и страшно. О радости жизни, несмотря ни на что, о любви к жизни, о любви к зверятам», – подчеркивает эксперт.

4. «Между храмами» (Нейтан Силвер) – любовь как глубокое понимание

Четвертая картина в списке – драма о Кантере из синагоги, переживающем кризис веры. Случайная встреча с бывшей преподавательницей музыки из его подростковых лет перерастает в серию встреч, наполненных теплом и искренностью.

«Это кино о любви всеобъемлющей: от одного человека к другому – к его чувству юмора, взгляду на вещи, реакции на шуточные или довольно серьезные события. Здесь все решается именно тем, как герои взаимодействуют друг с другом, как они друг на друга смотрят».

5. «Здесь был Юра» – новый шедевр с Константином Хабенским

Завершает подборку свежая российская картина, едва вышедшая в прокат – дебютная полнометражная работа режиссера Сергея Малкина «Здесь был Юра».

Молодые панк‑музыканты, живущие в обшарпанной коммуналке и мечтающие о большом выступлении, вынуждены взять под опеку дядю одного из них – 54‑летнего Юру (Константин Хабенский) с ментальными особенностями.

Забота об «особенном» родственнике переворачивает их быт, заставляет повзрослеть и по‑новому взглянуть на ответственность и человеческую близость.

«Это кино о любви к другу как к человеку, на которого ты можешь накричать, перед которым ты можешь захлопнуть дверь, которого ты можешь иногда даже подвести, но в итоге по вечерней Москве ты все равно будешь идти рядом со своим другом и делиться с ним какими-то сокровенными представлениями о мире», – говорит Агапова.

«Здесь был Юра» особенно актуален для одиноких людей, которые хотели бы отметить 14 февраля в кино.

Драма напоминает: любовь – это не только пара. Это еще и глубокая связь с друзьями, способность прощать, слушать и быть рядом в трудные моменты. Аутентичный, живой и очень реалистичный фильм о простых, но важных истинах.