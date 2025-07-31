Если любишь — отпусти: Джейсон Момоа ненавидит съемки в «Дюне» Вильнева лишь по одной причине — каждые 6 лет одно и то же

Джейсон Момоа возвращается во Вселенную «Дюны» — спустя долгие годы отсутствия и споров вокруг судьбы Дункана Айдахо. Если во второй части франшизы его персонаж не появился вовсе, то теперь звезда готова взять игру в свои руки и показать, на что способен оружейных дел мастер. Только вот есть у артиста одна причина для жалоб, и она касается... его бороды.

Долгих шесть лет Момоа ходил с растительностью на лице — она почти всегда была частью его образа и харизмы. Однако режиссёр Дени Вильнёв, похоже, решил, что для нового эпизода истории Пола Атрейдеса нужен старый Айдахо, а именно — без бороды.

«Только ради тебя, Дени», — со вздохом признался актёр перед тем, как сбрить с себя привычный «опознавательный знак»

И уже после деликатной процедуры Момоа произнес:

«Чёрт возьми, как же я это ненавижу!»

Вероятно, именно Вильнёв лично настоял на таком образе Айдахо, и пусть режиссёр руководствовался идеями, которые придадут персонажу новую глубину, для Момоа это стало настоящим испытанием. Становиться кем-то новым — да, нормально. Но чтобы отказаться от бороды — это сродни предательству собственной брутальности.

Впрочем, фанаты могут только радоваться: съемки «Дюны 3» набирают обороты, а значит совсем скоро подъедут промо-кадры в том числе и с Дунканом, который брутален и хорош даже без бороды. Или мы все-таки ошибаемся?

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