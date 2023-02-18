«Если Королю можно, то и мне тоже»: досадная оплошность Карла III открыла ящик Пандоры в Британии

Для королевской семьи в любые времена было важно сохранять свой высокий статус и демонстрировать безупречное поведение на публике. Если Елизавете ll почти всегда это удавалось, то ее сын всего за несколько месяцев своего правления уже успел оказаться в центре парочки скандалов.

Карл lll решил показать свое уважение к многоконфессиональной культуре Британии и посетил мечеть.

Как и полагается, перед совершением молитвы он снял обувь, но один носок оказался дырявым, и этот факт не ускользнул от камер фотографов.

Снимки этой казусной ситуации разлетелись по всей стране. Но вместо того, чтобы обвинить монарха в нарушении этикета, мужчины стали поддерживать его, надевая дырявые носки со словами «если Королю можно, то и мне тоже».

Такой тренд точно не оценили жены британцев, чьи многолетние усилия оказались потрачены в пустую. И теперь ни одна дама уже не сможет просто так выкинуть мужские бракованные чулки.