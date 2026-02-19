Если «Карнавал» – ваш любимый фильм, вы пройдете этот тест на раз-два: вас ждут 5 хитрых вопросов

Тот, кто смотрел ленту когда-то давно, вряд ли справится с задачей.

Есть у Татьяны Лиозновой фильм, который многие видели уже не раз. И мы сейчас про «Карнавал» 1981 года. Большинству в общих чертах знакома история Нины Соломатиной, которая хотела стать артисткой.

Но мы решили проверить, как хорошо вы помните детали этой киноленты. Давайте честно: наверняка многие из них уже и позабылись.

Так вот наш тест как раз и покажет, как обстоят дела у вас с памятью. Если верно ответите на 5/5 вопросов, вы точно внимательынй зритель. А если где-то ошибетесь – не беда, это останется между нами.

Готовы? Тогда начинаем! Кстати, когда управитесь с викториной, советуем еще тест: вспомните 5 фильмов по фрагменту афиши (у зумеров нет шансов).