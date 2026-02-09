«Равнодушным не остался никто»: этот свежий российский фильм растопил сердца зрителей - рейтинг 8,5 полностью оправдан

Это тот самый фильм, после которого становится на душе теплее.

Фильм «Двое в одной жизни, не считая собаки» (2025) вполне заслуженно может носить статус зрительского любимца - на «Кинопоиске» у него 8.5. Это тёплая мелодрама Андрея Зайцева не пытается быть модной, суперактуальной или зрелищной, а просто хорошо и с душой рассказывает человеческую историю.

О чём фильм «Двое в одной жизни, не считая собаки»

Главные герои - Людмила Павловна и Игорь Николаевич, пожилая супружеская пара из Санкт-Петербурга. Они пережили войну, вырастили детей, а теперь живут вдвоём: сын уехал за границу, дни идут спокойно и привычно. Рядом только их собака Пуля и маленький мир, который они построили за десятилетия.

В их жизнь порой вмешиваются бытовые неприятности, чиновники, телефонные мошенники, и даже чужие проблемы - например, соседская девушка Полина, которой явно не хватает поддержки.

За что хвалят фильм в отзывах

Люди в восторге от актёрского дуэта. Светлана Крючкова и Александр Адабашьян играют так, что зрители в отзывах часто пишут: это даже не игра, а ощущение, будто подсматриваешь за реальными людьми.

Один из зрителей на «Киноафише» пишет: «Весь зал и смеялся, и носом шмыгал, равнодушным не остался никто».

Публика также в восторге от Петербурга, который словно вплетен в повествование. А ещё люди признаются, у них есть ощущение, что фильм сделан с уважением к возрасту и памяти, без сюсюканья и без попытки выжать слезу любой ценой.

«Этот фильм не о старости — он о достоинстве и красоте прожитых лет», - отметил в отзыве Руслан Панкратов.

Темп у фильма спокойный, но в этом его сила: герои не суетятся, не драматизируют, не устраивают истерик. Они разговаривают, спорят, шутят, поддерживают друг друга - как это бывает в жизни, когда на место страстной любви приходит та, что выстроена десятилетиями совместной жизни.

Фильм собрал сразу несколько наград, и почти все - зрительские. Среди них приз зрительских симпатий на XLVII Московском международном кинофестивале, а также победы на фестивалях в Чебоксарах и «Зеркало. Философия Тарковского».

«Двое в одной жизни, не считая собаки» - идеальный вариант для тех моментов, когда хочется посмотреть что-то доброе, спокойное и настоящее.