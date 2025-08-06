Меню
Киноафиша Статьи Не только «Гладиатором» единым: топ-5 фильмов о Древнем Риме, которые смотрятся на одном дыхании

6 августа 2025 20:32
Осторожно: после этих фильмов будете думать только о Римской империи.

Кажется, «Гладиатор» прочно занял первое место в сердцах киноманов, когда речь заходит о Древнем Риме. Но если вы уже можете цитировать Максимауса в полусне — пришло время расширить горизонты. Тем более, что в кинематографе есть не менее захватывающие истории о той же эпохе: гладиаторы, интриги, восстания, горящие города и затерянные легионы.

Вот 5 фильмов, которые стоит посмотреть, если душа требует древнеримского накала — и что-то новенькое.

«Камо грядеши» (2001)

На троне Нерон — убийца, актер, поджигатель. На улицах Рима — страх и подозрения. А в подвалах — первые христиане, обреченные на мученическую смерть. Фильм показывает период с 63 по 66 гг. н. э., когда зарождающееся христианство сталкивается с жестокими репрессиями.

Христиан обвиняют в поджоге Рима, распинают на крестах, сжигают заживо и бросают к диким зверям. Мрачная, но важная страница истории — с рейтингом 7,8 и потрясающей атмосферой. Не для слабонервных, но мимо пройти невозможно.

«Спартак» (1960)

Когда эпосы снимали без графики, но с душой. История фракийца Спартака, купленного в гладиаторы и ставшего символом свободы, до сих пор держит в напряжении. Он не только выживает на арене, но и поднимает одно из крупнейших восстаний рабов в истории, громит римские когорты и мечтает о лучшей жизни с любимой.

Снятый Стэнли Кубриком при участии Кирка Дугласа, фильм стал первым большим проектом режиссера. И получил заслуженные 7,8 на «Кинопоиске».

«Помпеи» (2014)

Иногда история любви оказывается сильнее вулкана. Раб Майло и невеста сенатора Кассия — пара, которой в обычной жизни не суждено быть вместе. Но их ждут проблемы посерьезнее — извержение Везувия, которое стирает Помпеи с лица земли.

Рейтинг у фильма 6,2, и историки наверняка недовольно качают головой — но визуально и эмоционально это настоящая находка. А еще тут играет Кит Харингтон, которого многие знают по «Игре престолов».

«Орел Девятого легиона» (2010)

Таинственное исчезновение легедарного Девятого легиона — реальная загадка. А фильм превращает ее в драматичное путешествие центуриона Марка Аквилы, который пытается восстановить честь отца и вернуть утерянный штандарт — золотого орла.

Пейзажи Британии, суровые племена и дуэт Ченинга Татума с Джейми Беллом делают этот фильм достойным внимания. Особенно если интересует, каково это — идти в самое сердце вражеской территории без армии за спиной.

«Центурион» (2009)

Еще один взгляд на загадочную судьбу пропавшего легиона — но в более динамичном ключе. Центурион Квинтус Диас, спасшийся после набега пиктов, отправляется в опасный поход вместе с Девятым легионом. Их цель — не только военная победа, но и выживание. Бойцам предстоит освободить пленного полководца Тита Флавия Вирила и уничтожить лидера пиктов, Горлакона.

Мрачная атмосфера, суровые сцены боев и хороший темп делают фильм отличным вариантом для любителей исторического экшна. Бонус — стильная режиссура Нила Маршалла, обилие грязи, крови и метафор о чести и предательстве.

Если после такого захватывающего марафона будете думать о Римской империи каждый день — ну, вы не одиноки.

Ранее мы писали: «Мир Юрского периода: Возрождение» умудрился пролететь мимо топ-3 лучших фильмов в истории франшизы: даже Йоханссон не спасла

Фото: Кадры из фильмов «Гладиатор»(2000), «Камо грядеши» (2001), «Спартак» (1960), «Помпеи» (2014), «Орел Девятого легиона» (2010), «Центурион» (2009)
Валерия Белашкова
