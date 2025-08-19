Если «Гангстерленд» зашел на ура: вот еще 5 сериалов в стиле Гая Ричи, которые посмотрите залпом (и захочется еще)

Поклонники драйвовых сюжетов от Гая Ричи уже успели отойти от нашумевшего «Гангстерленда». И в этом жанре найдется еще несколько работ, которых шумиха обошла стороной. Можно готовиться к новому марафону.

Легкий коктейль грубого юмора, криминальных интриг и харизмы главных героев — вот что цепляет в таких проектах. Предлагаем на выбор еще пять похожих — таких же острых, ироничных и динамичных — которые будете смотреть все выходные (а прерываться не захочется).

«Большой куш»

Этот сериал — почти прямой оммаж Гаю Ричи: криминал с характером, британский драйв и золотая лихорадка. Основан на культовом одноименном фильме Ричи и стилистически копирует оригинал — отсылки к «Рок-н-рольщику», «Картам, деньгам и двум стволам» здесь в каждом эпизоде.

Сериал рассказывает о группе молодых мошенников из Восточного Лондона, которые случайно срывают джекпот — находят груз украденного золота — и тем самым попадают прямо в гущу событий. С одной стороны — безжалостые мафиози, с другой — коррумпированные сотрудники полиции.

Зрителей ждет приятный сюрприз: Руперт Гринт, знакомый всем как Рон Уизли из «Гарри Поттера», перевоплощается в Чарли Кавендиш‑Скотта — хитрого мошенника с аристократическим прошлым.

Рейтинг: IMDb — 8,2/10, КиноПоиск — 8,6/10.

«Голяк»

Британская криминальная комедия с элементами драмы: мелкий криминал, остроумные герои и сила настоящей дружбы.

Главный герой Винс «Винни» О’Нил (Джозеф Гилган) ведет верных товарищей через череду нелегальных приключений, а их повседневная жизнь полна юмора. Преступная группа промышляет мелкими кражами и аферами в вымышленном городке Хоули.

Сериал часто называют «народным любимцем» в Британии. Джозеф Гилган, исполнитель главной роли и автор идеи, рассказывает отчасти автобиографическую историю: как и его герой, он живет с биполярным расстройством и хорошо знаком с жизнью рабочего класса на своей родине.

Рейтинг: IMDb — 8,4/10, КиноПоиск — 8,6/10.

«Барри»

Этот сериал — черная комедия с элементами драмы. Как может быть иначе, когда наемный убийца решает стать актером. Барри Беркман (Билл Хейдер), бывший морпех, работает киллером на Среднем Западе. Во время очередного задания в Лос-Анджелесе он случайно попадает на курсы актерского мастерства и решает изменить свою жизнь. Однако прошлое не отпускает его, и он оказывается втянутым в мир преступности и творчества одновременно.

Рейтинг: IMDb — 8,3/10, КиноПоиск — 7,7/10.

«Достать коротышку»

Увлекательную криминальную комедию сняли по мотивам одноименного фильма 1995 года. Главный герой, Майлз Дейли (Крис О’Дауд), — незадачливый мошенник, который решает кардинально изменить свою жизнь и стать кинопродюсером. Все ради того, чтобы сохранить разрущающийся брак. Конечно, уйти из мафии — проще сказать, чем сделать. Поэтому Майлзу приходится трудиться сразу на двух «работах».

Рейтинг: IMDb — 8,2/10, КиноПоиск — 8,0/10.

«Подлый Пит»

Смесь криминала и драмы с острыми, комичными моментами. Мариус (Джованни Рибизи), — хитрый мошенник, который после выхода из тюрьмы прячется от обозлившегося гангстера. Он выдает себя за бывшего сокамерника по имени Пит. Преступник переезжает в дом бабушки Пита и пытается вести «честную» жизнь, но у новой семьи тоже много тайн и секретов.

Рейтинг: IMDb — 8,0/10, КиноПоиск — 7,5/10.

