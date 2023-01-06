Если часто видите на часах 11:11: нумерологи рассказали, что вас ждет

Считается, что если случайно увидеть на циферблате 11:11, то можно смело загадывать желание - оно обязательно сбудется. А если вы то и дело натыкаетесь взглядом на эту красивую последовательность цифр, это и вовсе благоприятный знак. Нумерологи рассказали, о чем говорят четыре единицы подряд, какое доброе предзнаменование они в себе несут и что необходимо сделать для того, чтобы загаданное наверняка воплотилось в реальность.

Хороший знак

Нумерологи единогласно говорят о том, что если вам постоянно попадается на глаза сочетание четырех единиц - при просмотре времени на телефоне, в кодах, адресах или номерах заказов - это благоприятный знак. Число 11 в нумерологии свидетельствует о высокой духовности, гармонии, прекрасно развитой интуиции. Если вселенная то и дело посылает вам эту цифру, да еще и в двойном размере, поздравляем: это говорит о покровительстве высших сил и грядущих успехах.

Повезет в любви

По словам специалистов, необходимо обращать пристальное внимание на то, в какие моменты вы видите красивое число. Если это произошло в самый разгар размышлений о человеке, который много для вас значит, это просто прекрасно. Таким образом мироздание прямо говорит о том, что отношения с этим человеком сложатся самым благоприятным образом. А если вы до сих пор не решились сделать первый шаг ему навстречу, то вот он, знак: довольно медлить, пора брать судьбу в свои руки.

Доброе начало

Для карьеры число 11 и 1111 также благоприятно. Нумерологи в один голос твердят, что если в разгар ответственного проекта вы постоянно сталкиваетесь с этой комбинацией чисел, значит, можно не нервничать - все сложится самым лучшим образом. Кроме того, необходимо обращать внимание на числа при принятии ответственных решений. Две или четыре единицы недвусмысленно намекают на грядущий финансовый и рабочий успех.

Как работает магия чисел?

Важно помнить, что под лежачий камень вода не течет. Если вы повсюду видите знаки, но сами не делаете ровным счетом ничего для осуществления своей мечты, не стоит думать, что вселенная сделает это за вас. Доверьтесь своей интуиции, постарайтесь понять, к каким именно шагам подталкивают вас знаки судьбы и дерзайте. Успех приходит только к тем, кто не сидит на месте и не ждет у моря погоды - если вы соедините свою энергию с энергией чисел, все загаданное обязательно сбудется.