Если бы вы родились в СССР: а вас бы взяли в комсомольцы?

Каждый, кто родился в Советском Союзе, твердо знал, что первый Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи произошел 29 октября 1918 года. Именно эта дата стала соеобразным днем рождения новой молодежной организации, поначалу получившей название Российского коммунистического союза молодежи (РКСМ). Своей главной задачей комсомол считал подготовку юных граждан Советского Союза к вступлению в партию большевиков, а также их патриотическое воспитание. Членством в комсомоле гордились, ведь поначалу в него попадали лучшие из лучших представителей советской молодежи. Помните, как в “Кавказской пленнице” товарищ Саахов красочно охарактеризовал Нину? “Спортсменка, комсомолка и просто красавица”, - пожалуй, именно так можно было описать идеал девушки в СССР. В дальнейшем комсомол охватил собой практически всю советскую молодежь - если парень или девушка не состояли в нем, это означало, что они совсем уж безнадежные с точки зрения этой организации - либо они в чем-то серьезно провинились, либо считались антисоветски настроенными.

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