Если бы вы читали «Братство кольца», то точно заметили бы в фильме этот ляп с Бильбо и Гэндальфом (но большинство зрителей проморгали ошибку)

В самом начале «Братства Кольца» есть забавный эпизод: прибыв в Бэг-Энд, Гэндальф проходит по коридору хоббичьего дома и неожиданно бьётся головой о низкую балку потолка. Иэн Маккеллен действительно стукнулся при дубле — режиссёр оставил дубль, посчитав, что неловкость подчеркнёт «чужеродность» волшебника в уютном логове Бильбо. В следующем кадре камера берёт общий план кухни, потолок там заметно выше, а балок вовсе нет: Гэндальф идёт уже выпрямившись, словно дом внезапно вырос вместе с ним. Этот контраст высоты — классический киноляп: размеры интерьера меняются от дубля к дублю, чтобы влезть в рамку.

Есть ли этот момент у Толкина

В книге ничего подобного не происходит. В первой главе «Братства» описывается, что у Бильбо несколько комнат с высокими сводами «для гостя-волшебника», поэтому Гэндальф свободно перемещается по дому. Толкин оговаривает разницу размеров, но уточняет: «Бильбо, привыкший к визитам длинноногих друзей, предусмотрел это». Никакого удара головой, никакой комической неуклюжести — сцена целиком придумана киногруппой.

Зачем ляп пришлось кстати

Потолочная «шишка» добавляет лёгкий юмор в момент знакомства зрителя с хоббитским бытом и одновременно объясняет: даже мудрый Истари попадает в неловкие ситуации. Но внимательный глаз замечает несостыковку высоты уже в следующем кадре: отсутствие балки подчёркивает, что дом «подгоняли» под разные планы, и зритель волей-неволей ловит монтажный шов.

Итак, удар об притолоку — стопроцентно киношное изобретение, которого нет у Толкина. А переменчивый потолок остаётся маленьким напоминанием: даже в выверенном до миллиметра «Властелине колец» скрываются ляпы, способные на миг выбить из волшебной атмосферы любого зоркого зрителя.

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