Если бы Уэс Андерсон снял «Гарри Поттера»: ИИ показал, как бы выглядели герои культовой саги — Дамблдор теперь главный модник (фото)

В мире кинематографа есть режиссеры, чей почерк узнаваем с первого кадра. Уэс Андерсон — один из таких мастеров. Его фильмы — это идеально выстроенные миры, где царит симметрия, море красок и особая, чуть ироничная атмосфера.

Но что получится, если соединить его эстетику с одной из самых любимых вселенных современности — с «Гарри Поттером»? Искусственный интеллект взялся за эту творческую задачу и предложил свое видение.

Перед нами — Хогвартс и его ученики, но через призму уникального визуального языка Андерсона. Здесь вы не найдете мрачных тонов Тайной комнаты или хаотичной битвы за Хогвартс. Вместо этого — тщательно выстроенные кадры, напоминающие ожившие картины.

Эта подборка — не просто игра в альтернативную реальность. Это возможность заново взглянуть на знакомых героев, оценить силу визуала и поразмышлять о том, как стиль режиссера меняет восприятие истории.

Приглашаем вас в этот необычный, утонченный и немного сюрреалистичный Хогвартс — каким его увидел искусственный интеллект, вдохновленный творчеством гениального Уэса Андерсона.

