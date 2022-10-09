Если бы смогла родить: как бы выглядели дети Пугачевой и Киркорова (фото)

В 49 лет Алла Пугачева мечтала родить ребенка от молодого 27-летнего мужа Филиппа Киркорова. Пара предприняла множество попыток, обращалась к лучшим врачам, но все тщетно. Рожать в таком возрасте было большим риском для Примадонны, особенно учитывая ее проблемы со здоровьем. Но в 1996 году случилось чудо – Пугачева забеременела. Однако наследнику двух звезд не суждено было появиться на свет – у певицы случился выкидыш.

Филипп вспоминал, что тогда будущие родители даже готовили песню ко дню рождения долгожданного сына. После трагедии Пугачева уехала в Цюрих и долго не появлялась на публике. А в 2005 году пара и вовсе рассталась.

А вот так могли бы выглядеть общие дети Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой, взявшие все лучшее от звездных родителей.