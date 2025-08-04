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Если бы «Ранеток» снимал Тарантино: ИИ написал сюжет фильма «Убить физрука» (даже трейлер есть)

4 августа 2025 07:29
Если бы «Ранеток» снимал Тарантино: ИИ написал сюжет фильма «Убить физрука» (даже трейлер есть)

Рок-группа из юных мстительниц с гитарами вместо пистолетов.

Школьницы с гитарами, физрук с бицепсами, учитель истории с паяльником — всё это не новый сериал от Okko, а дикий фанатский мешап, который придумали сетевые умельцы.

Они смешали дух «Ранеток», эстетику «Убить Билла» и школьную жестокость 2000-х. Получилась чёрная комедия, которую теперь хочется увидеть наравне с индийскими треш-боевиками.

Рок и кровь: «Ранетки» мстят всем

По сюжету фанатского сценария в стилистике Квентина Тарантино, школьная рок-группа — всего лишь прикрытие. На самом деле это банда подростков, которую курируют физрук и учитель истории. Их цель — найти загадочный диск, ради которого можно влезть хоть на корпоратив мэра, хоть в архив Минобороны. А заодно — свести счёты со всеми, кто испортил им жизнь.

Красавчик-одноклассник, который разбил сердца Ане и Наташе. Гуцула, у которого «со всеми всё было». И, конечно, отец-тиран, из-за которого пришлось сбежать из дома и скрывать слезы.

Если бы «Ранеток» снимал Тарантино: ИИ написал сюжет фильма «Убить физрука» (даже трейлер есть)

Но настоящий враг ближе, чем кажется

По мере развития событий героини начинают подозревать: их самих используют и ленту впору называть «Убить физрука». Преподаватель, к которому они относились почти как к отцу, на самом деле ведёт свою игру, совсем как Билл из культовой ленты с Умой Турман. Сможет ли банда школьниц отомстить ему?

«Тарантино поехал бы от такой идеи» — пишут комментаторы. А мы бы с радостью посмотрели.

Если бы «Ранеток» снимал Тарантино: ИИ написал сюжет фильма «Убить физрука» (даже трейлер есть)

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Фото: Кадр из сериала «Ранетки», фильма «Убить Билла»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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