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Если бы «Игру в кальмара» снял Миядзаки: ИИ превратил сериал Netflix в аниме — теперь все не так жутко (фото)

2 июля 2025 13:17
Если бы «Игру в кальмара» снял Миядзаки: ИИ превратил сериал Netflix в аниме — теперь все не так жутко (фото)

Если хотите избавиться от мрачного послевкусия, милости просим.

«Игра в кальмара» в очередной раз просто взорвала Интернет, ведь третий сезон оказался, пожалуй, самым мрачным, кровавым и безнадёжным. Оно и понятно — чего ещё ждать от мира, где взрослые играют в детские игры ценой жизней?

Но что, если представить эту вселенную в стиле Хаяо Миядзаки? Вдруг яркие волосы Таноса стали бы ещё пушистее, а кровавые игры — чуть более... уютными?

Да, сериал от Netflix — это про жёсткий социальный разрыв, где каждый сам за себя. Но у Миядзаки даже самые тёмные истории смягчаются магией, природой и верой в людей.

Так что пока «Кальмар» в оригинале — это кошмар, бетон, грязь и отчаяние, у Миядзаки, кажется, даже комната для финальных игр может выглядеть лампово — с поросшими мхом стенами, солнечными бликами и уличными котами.

В его версии Игрок 001 наверняка сидел бы не в пустой комнате, а в старом парке аттракционов, где карусели скрипят от ветра... или всё-таки нет? Впрочем, к чему гадать, если лучше самим посмотреть.

Готовы увидеть, как нейросеть превратила кадры из «Игры в кальмара» в аниме-эстетику Миядзаки? Листайте слайдер ниже — здесь меньше крови, но столько же эмоций.

И да, кадры выглядят почти... мило. Но только почти.

Ранее мы писали: Была ли игрок 067 дочерью 456 в «Игре в кальмара»: объясняем, что на самом деле связывало двух персонажей

Фото: Legion-Media, кадры из сериала «Игра в кальмара»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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2 комментария
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