Если бы Гай Ричи снимал в Петербурге: в топ-50 криминальных сериалов НТВ есть такой вариант — с атмосферой нулевых и бандитами

24 ноября 2025 20:03
Кто-то смотрел его давно, а для кого-то станет открытием.

Один из самых крепких криминальных сериалов НТВ, что удивительно, остается открытием для тех, кто обожает такие проекты. «Высокие ставки» стартовали в 2015-м, и до сих пор выглядят как полноценный красивый детектив о начале нулевых. С закусками из подпольных казино, серыми дворами Петербурга и декорациями 2003 года, когда на улицах жили по собственным законам.

На Кинопоиске у проекта стабильно высокий рейтинг — 7,6 баллов, и он уверенно держится в топ-50 криминальных сериалов НТВ. Ему точно стоит дать шанс.

Азартные игры и преступления

История начинается с покушения на криминального авторитета Юрия Сергеева — владельца крупной подпольной сети казино. Наемник готовится уйти от полиции, когда в ситуацию вмешивается случайный прохожий — Кирилл Борзов. Он только что приехал в Питер из провинции, но инстинкты и смелость делают свое дело: киллер оказывается мертв. Сергеев решает, что такие люди ему нужны, и предлагает Борзову место в службе безопасности.

Для Кирилла начинается новая жизнь — стремительная, грязная, затягивающая. Азарт и порок здесь как среда, где каждый день разворачиваются настоящие человеческие трагедии: сломанные судьбы игроков, разборки внутри криминальных структур, столкновения интересов.

Первый сезон зрители называют образцовым: здесь все работает — повороты, диалоги, актерские попадания и аккуратная психология. Создатели не стесняются добавлять юмор и отсылки, а динамика сюжета держит в тонусе не хуже западных аналогов. Не случайно после сериала за актером Алексеем Ниловым окончательно закрепилось амплуа человека, которого лучше на улице не встречать без свидетелей.

Фанаты жанра подмечают, что проект напоминает лучшие криминальные истории, а местами — российский ответ Гаю Ричи времен его серьезных фильмов. Да, в «Высоких ставках» не все на сто процентов реалистично, но кто из мастеров криминального стиля может похвастаться безупречностью?

Гай Риччи со своими последними криминальными комедиями, убивающими серьезность, как говорится, нервно курит в сторонке и отдыхает, — говорят зрители в Сети.

В итоге сериал получился атмосферным, мрачным и неожиданно честным: с сильным драйвом и узнаваемым духом Петербурга, который сам по себе формирует половину впечатлений. Для тех, кто скучает по крепким разборкам в духе НТВ, «Высокие ставки» — один из лучших вариантов.

Ранее мы писали: «Те, на которых я воспитан»: в топ-7 любимых фильмов Хабенского вошел «Метод» – а угадаете, какие еще 6 картин он выбрал?

Фото: Legion-Media, кадры из сериалов «Бандитский Петербург», «Высокие ставки»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
