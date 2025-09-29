Меню
Киноафиша Статьи «Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек

29 сентября 2025 13:17
В рейтинге популярных зарубежных кинолент у советского зрителя он уверенно занял вторую строчку.

Когда речь заходит о зарубежных фильмах в советском прокате, безусловным лидером по праву считается мексиканская мелодрама «Есения». Кинолента добралась до советских зрителей в 1975-м году и произвела фурор.

Сюжет картины, повествующий о прекрасной цыганке, которая на самом деле оказывается дочерью знатного рода, покорил сердца миллионов. В год премьеры число её просмотров достигло невероятной цифры в 91,4 миллиона, что сделало её абсолютным рекордсменом.

Зрители с замиранием сердца следили за перипетиями её судьбы: тайным рождением, воспитанием в таборе, бурным романом с офицером Освальдо, горькой разлукой из-за войны и, наконец, долгожданным воссоединением с любимым.

Однако был ещё один зарубежный фильм, который, хоть и уступал «Есении» по масштабу прокатного успеха, прочно занял вторую строчку в списке самых популярных зарубежных картин в СССР.

Речь идёт о знаменитом вестерне «Великолепная семёрка», который вышел на советские экраны в 1961 году, всего через год после мировой премьеры. Его популярность была колоссальной: общее число просмотров составило 67 миллионов человек.

Фильм рассказывал захватывающую историю о простых крестьянах, годами терпевших бесчинства бандитов под предводительством жестокого Калверы. Отчаявшись, жители нанимают семерых наёмников для защиты.

Благодаря их усилиям в деревне быстро наводится порядок, однако главарю бандитов удаётся скрыться. И тогда поимка Калверы становится для «великолепной семёрки» вопросом чести.

Удивительно, но даже спустя 65 лет после выхода картина продолжает пользоваться уважением у зрителей. Её рейтинг на Кинопоиске и IMDb держится на отметке 7.7, что является прекрасным результатом для фильма столь почтенного возраста.

И это лишний раз доказывает, что «Великолепная семёрка» была не просто временным увлечением, а вошла в золотой фонд мирового кинематографа, оставшись в памяти зрителей наравне с таким гигантом проката, как «Есения».

Фото: Кадр из фильма «Есения» (1971), «Великолепная семёрка» (1960)
Ольга Назарова
