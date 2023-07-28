Есенину было стыдно за Россию после поездки в США: причина неожиданная

Сергей Есенин был большим любителем путешествий. Поэт объездил многие европейские страны, а с осени 1922 года по зиму 1923-го исследовал США. И заокеанская страна оставила в его душе неизгладимые впечатления.

Литератор был впечатлен технологическими новшествами, которые можно увидеть в каждом американском городе. Светящиеся рекламные щиты, вывески, повсеместное использование электричества — все это не оставляло Есенина равнодушным.

«Невольно поражаешься возможностям человека, и стыдно делается, что у нас в России верят до сих пор в деда с бородой и уповают на его милость», — признавался литератор.

При этом некоторые отличительные черты страны и ее жителей все же расстраивали его. Есенину не нравилось, например, что американцы слишком много внимания уделяют делам и работе и отличаются узостью мысли и ограниченностью.