Есенин и Маяковский при знакомстве поспорили на деньги: вот кто оказался прав спустя много лет

Владимир Маяковский и Сергей Есенин долгие годы были соперниками. Поэты не скрывали свою вражду, но признавали талант друг друга и в редких случаях даже хвалили избранные произведения. Их сложные отношения продолжались на протяжении всей жизни, а началась вражда в первый день знакомства.

Так, впервые литераторы встретились в Санкт-Петербурге, когда оба были уже известны публике. В то время Есенин считал себя голосом русской деревни и старался выглядеть соответствующе своему статусу. Поэт носил лапти и рубаху с вышивкой.

Маяковский же совсем не оценил образ Есенина. В конце вечера он предложил новому знакомому пари. По его мнению, совсем скоро литератор откажется от экстравагантных нарядов и будет носить обычный классический костюм.

«Пари держу, вы эти лапти бросите!» — заявил Маяковский.

Слова поэта разозлили Есенина, и он вместе со своим другом Николаем Клюевым покинул вечер. А уже при следующей встрече Маяковский потребовал вернуть долг: звезда литературы предстал перед ним в пиджаке и даже повязал галстук. Но слова поэта вновь разозлили Есенина, который не намерен был признавать свой проигрыш и отказался платить сопернику.