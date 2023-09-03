Еще вернется на экран: Юлия Ауг продолжает работать в России

Актриса Юлия Ауг, известная зрителю по драматическому сериалу «Контейнер», вновь вернется на российские экраны. Около полутора лет назад она решилась на переезд в Прибалтику. Там она играет в театре, участвует в ряде проектов и является довольно востребованной в Эстонии.

Но в последнее время актриса заговорила о возвращении на родину. По ее словам, жизнь за границей хоть и устраивает ее, но все-таки Юлии не хватает Москвы и ее дома. Также в российской столице осталась и дочь артистки Полина, которая не поехала вместе с матерью.

Но зрителям не стоит волноваться, что ради любимой актрисы им придется ехать в Таллин. Как стало известно, сейчас в производстве находится музыкальный фильм-сказка «Огниво против Волшебной скважины» по мотивам произведения Ганса Христиана Андерсена, в актерском составе заявлена и Юлия Ауг.