Еще в СССР надо было запретить: этот советский мультфильм возмутил иностранцев

Советская анимация по праву считается одной из лучших в мире. Мультфильмы той эпохи до сих пор привлекают внимание художников со всех стран, а фанаты не перестают осыпать их комплиментами, сравнивая с современными хитами. При этом некоторые работы, признанные на родине, за границей сталкиваются лишь с критикой.

Так, публика не осталась в восторге от «Пластилиновой вороны» Александра Татарского. Зрителям не понравились ни экспериментальный стиль анимации, ни сам сюжет, ни герои. Многие посчитали работу художника слишком примитивной, а ее рейтинг — чрезмерно завышенным. Ведь смотреть «Пластилиновую ворону», по их мнению, могут лишь новорожденные дети.

«Такая анимация подойдет только детям, но не подросткам. И рейтинг меня действительно поражает. Судя по всему, это один из лучших анимационных короткометражных фильмов. Вы серьезно?!» — возмущаются пользователи Сети.

Кроме этого, мультфильм, по мнению многих, не заслужил такого большого количества наград и должен уступить место другим, более достойным произведениям.