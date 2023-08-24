Еще три года назад бывшей Прилучного сочувствовали все: теперь вызывает только оторопь

Громкий развод Павла Прилучного и Агаты Муцениеце обсуждала вся страна. Тогда актрисе сочувствовали многие, ведь ее муж оказался домашним тираном. Однако спустя три года мнение людей об Агате отчасти изменилось.

Так, на днях Муцениеце выложила в соцсети видео, где она показывает разные игры для детей, обучающие финансовой грамотности. Подписчикам не понравилось, что Агата пытается продать товар и продвинуть бренд, отрицая, что это реклама.

Вот что написали возмущенные фолловеры Муцениеце под ее видео:

«Какой сумбурный текст, игры сняты задом наперед. Реклама сделана для отвода глаз», «Сколько ей за это заплатили?», «Не реклама? За кого она нас держит?»

Также подписчики прошлись по внешности Агаты, отметив, что она резко постарела за последнее время и в свои 34 года выглядит на все 45. Кроме того, поклонников интересует, почему ее дети от Прилучного до сих пор живут с отцом. Многие заподозрили в этом неладное.