"Еще пять минуточек": эти знаки Зодиака самые большие сони

Ученые подсчитали - человек проводит во сне от 15 до 30 лет жизни, в зависимости от ее продолжительности. Таким образом, в объятиях Морфея мы проводим приблизительно треть отпущенного нам времени. Ознакомившись с этой статистикой, кто-то ужаснется, мол, сколько всего можно было бы успеть сделать за этот временной промежуток, а кто-то мечтательно вздохнет, что мог бы спать и подольше. По мнению астрологов, чаще всего желание поваляться еще хоть пять минуточек возникает у представителей определенных знаков зодиака. Рассказываем, кто же эти сони.

Рак

Представители водного знака обладают повышенной тревожностью. Перед тем, как провалиться в сон, они долго ворочаются с боку на бок, перебирают в памяти события прошедшего дня или далекого прошлого.

Да, Рак - как раз тот знак, который даже спустя двадцать лет будет думать: “А вот надо было в тот раз иначе ответить”.

Звезды рекомендуют этим беспокойным созданиям проводить в царстве Морфея не менее девяти часов. Именно за этот промежуток времени Рак успеет как следует восстановить не только физические, но и моральные силы. Без этого представители водной стихии чувствуют себя истощенными.

Весы

Люди, рожденные под знаком Весов, довольно часто относятся к когорте полуночников. Представители воздушной стихии гораздо комфортнее ощущают себя в ночное время, когда мир замирает и можно без помех предаться своим мыслям и занятиям. Но режим отдыха соблюдать все же необходимо.

По словам астрологов, восемь часов сна необходимы Весам так же, как воздух.

В обратном случае на следующий день уроженцы знака будут чувствовать себя разбитыми и утомленными, что негативно скажется на продуктивности и работоспособности. Весам не стоит игнорировать потребности своего организма.

Рыбы

К числу зодиакальных сонь относятся и Рыбы. Представители водного знака проводят во сне не меньше девяти часов в сутки, а все потому, что это доставляет им настоящее удовольствие.

Приготовления ко сну, и, собственно, он сам для Рыб - целый ритуал. Они принимают ванну, жгут ароматические свечки, ставят музыку для релаксации.

После того, как физическое и моральное напряжение снято, Рыбы не спеша, с чувством, толком и расстановкой отправляются в кровать. Ее они тоже обустраивают с любовью, так, чтобы было уютно и красиво. Мягкие игрушки, светящиеся звездочки на потолке, милые лампы - все это Рыбы обожают.