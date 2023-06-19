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Еще одна жертва пластики: на бывшую Венца из «Дома-2» без слез не взглянешь

19 июня 2023 08:30
Еще одна жертва пластики: на бывшую Венца из «Дома-2» без слез не взглянешь

Девушка явно переборщила.

Катю Король на «Доме-2» запомнили не только благодаря харизме, но и благодаря тому, что девушка отважилась строить отношения с главным «фриком» проекта Венцеславом Венгржановским.

Пара ссорилась и мирилась на камеру несколько месяцев, устраивая комичные и одновременно «дикие» скандалы на потеху публике. Но если тогда Король можно было отличить от других участниц, то теперь девушка выглядит как клон множества таких же жертв пластики, как она.

Фанаты уверены, что в погоне за славой и вниманием привыкшая к софитам, но оставшаяся не у дел экс-участница переборщила с хирургическими вмешательствами, поэтому теперь стала похожа на полчище таких же жертв-клонов. Король сделала грудь, исправила нос и до безобразия «накачала» губы так, что теперь ее бы не узнали не только заядлые поклонники, но и даже бывший возлюбленный Венц.

Еще одна жертва пластики: на бывшую Венца из «Дома-2» без слез не взглянешь
Фото: Кадры из шоу «Дом-2», соцсети
Ксения Куртукова
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