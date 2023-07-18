Еще одна причина для ненависти: время не властно над Леней Голубковым

Леня Голубков стал одним из символов лихих 90-х. Персонаж, исполненный Владимиром Пермяковым, появился в рекламе легендарной финансовой пирамиды «МММ».

Актер в одночасье стал суперзвездой. Однажды его даже признали человеком года: Леня обошел по популярности самого Бориса Ельцина. Однако эта оглушительная слава разрушила карьеру Пермякова. Отныне он стал вечным заложником Голубкова.

Все считали, что Владимир озолотился благодаря рекламе, но его заработок был весьма скромным. А когда пирамида «МММ» потерпела крах, то население стало вымещать злобу на экранном Лене. Репутация актера была испорчена.

Впрочем, Пермяков не потерялся в этой жизни. По сей день он снимается в кино и выступает в театре. Выглядит 70-летний Владимир Сергеевич отлично: бодрый взгляд, счастливая улыбка, неунывающий вид.

Пермяков женат на 50-летней Ольге Мюнхгаузен, рядом с которой он буквально расцвел. Для многих это еще одна причина ненавидеть того самого Голубкова, который на зависть врагам оказался непотопляемой личностью.