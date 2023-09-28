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Еще одна операция: стало известно, почему жена Николаева выглядит чернее тучи

28 сентября 2023 10:15
Еще одна операция: стало известно, почему жена Николаева выглядит чернее тучи

Пользователи беспокоятся за состояние Проскуряковой.

В этом месяце Игорь Николаев перенес третий инфаркт и был срочно госпитализирован. Врачи провели композитору очередное шунтирование. Эта операция позволяет обойти пораженные участки сосудов и нормализовать кровоснабжение. Это все, что удалось узнать прессе о состоянии звезды.

Уже почти две недели артист остается в больнице. Все это время его супруга Юлия Проскурякова хранит молчание и не дает никаких комментариев по поводу состояния мужа. Недавно она опубликовала свое фото в социальных сетях, чем немало перепугала подписчиков. На снимке женщина выглядит чернее тучи.

Теперь фанаты переживают не только за Николаева, но и за его жену. Юлия, которую раньше осуждали за лишний вес, заметно похудела, выглядит уставшей и печальной. Похоже, она дни и ночи проводит у постели супруга, переживая, как скажется на нем еще одна операция.

Фото: Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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