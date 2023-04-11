Еще одна операция: народ взбудоражен новостями о Костомарове

Состояние Романа Костомарова улучшилось и остается стабильным. Фигурист, которому диагностировали пневмонию и сепсис, вышел из комы — он находится в сознании, может есть и пить самостоятельно. Но говорить о выписке из реанимации «Коммунарки» пока преждевременно.

Ранее спортсмену ампутировали стопы и кисти рук, чтобы остановить некроз тканей.

Казалось, что череда тяжелых хирургических вмешательств позади, но теперь народ взбудоражен новостями про еще одну операцию, которую перенес олимпийский чемпион.

Источник в больнице рассказал порталу Prozvezd, что Костомарову была сформирована культя ноги — это необходимый этап перед началом протезирования. По словам инсайдера, процесс по установке протезов может занять не один месяц, и все это время фигурист будет находиться в стенах медучреждения.

Добавим, что рядом со спортсменом находится его жена Оксана Домнина. Также к Роману приходит его брат. Родители и двое детей фигуриста, дочь Анастасия и сын Илья, пока его не навещали.