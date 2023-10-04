Еще одна копия Заворотнюк: ахнете, увидев первую жену Жигунова в молодости

Сергею Жигунову настоятельно советуют написать книгу «Я и моя привычка жениться на Заворотнюк». В жизни у звезды случились три истории любви. Одна из них — с «прекрасной няней», а две другие — с ее копиями.

Сегодня он счастлив рядом с Викторией Ворожбит, которая сильно напоминает публике Анастасию Заворотнюк. Роман артиста с коллегой по цеху не обсуждал только ленивый. Это была красивая пара, но далеко не крепкая.

Жигунов ради новой возлюбленной ушел от своей первой жены Веры Новиковой. Но построить семью с избранницей не смог и впоследствии снова женился на экс-супруге.

Новикова пожалела о том, что во второй раз вышла замуж за актера. А все потому, что тот опять бросил ее, но теперь уже ради Ворожбит. Многие насмехаются над тем, что знаменитости нравится один женский типаж. Вера Семеновна также похожа на Заворотнюк, особенно в молодости.