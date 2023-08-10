Еще одна дочь: Валерия и Пригожин перестали скрывать наследницу

Когда известная певица Валерия вышла замуж за продюсера Иосифа Пригожина, у них за плечами уже были браки и по три ребенка у каждого. Но знаменитости быстро наладили отношения с отпрысками друг друга. Правда, не все дети Иосифа Пригожина живут в России.

Так, его дочь Елизавета большую часть времени проводит в США. Девушка живет и учится в Нью-Йорке и нечасто радует свою звездную семью визитами на родину. Но недавно она все же прилетела в Россию и первым делом встретилась с отцом, мамой и мачехой.

Валерия выложила в своих социальных сетях фотографии с семейной прогулки. На них певица позирует с Елизаветой Пригожиной: обнимает девушку и держит ее за руку. Снимки артистка сопроводила трогательными подписями о том, как рада приезду падчерицы и тому, что они очень близки.

Стоит отметить, что подписчики Валерии умилились такой трогательной дружбе и похвалили певицу за мудрость.