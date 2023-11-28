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Еще одна дочь — от Ларионовой: Вертинский умер, прежде чем увидел эту малышку

28 ноября 2023 18:30
Еще одна дочь — от Ларионовой: Вертинский умер, прежде чем увидел эту малышку

Артист планировал воспитывать эту девочку.

Александр Вертинский становился отцом дважды: в 1943 году на свет появилась Марианна, а спустя год — Анастасия. Артист немало времени уделил своим наследницам, однако мало кто знает, что он мечтал заботиться не только о своих дочерях.

Так, во время съемок картины «Анна на шее» Вертинский познакомился с молодой актрисой Аллой Ларионовой. Сначала коллега совсем не понравилась признанному мэтру, однако со временем он проникся к ней уважением, и они стали большими друзьями.

В течение многих лет Вертинский поддерживал Ларионову, которую считал близкой подругой. А когда та призналась, что ждет ребенка, то именно музыкант вызвался стать крестным отцом. Но не успел: Вертинский скончался незадолго до рождения дочери Ларионовой — Алены.

И заботился о девочке ее родной отец Николай Рыбников. Она построила карьеру, далекую от всеобщей славы: стала режиссером монтажа на телевидении.

Еще одна дочь — от Ларионовой: Вертинский умер, прежде чем увидел эту малышку
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, Global Look Press/globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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