Еще одна большая потеря для КВН: не стало легендарного здоровяка Сивохо

17 октября стало известно о смерти бывшей звезды КВН Сергея Сивохо. Об этом сообщила член Общественной палаты России Анна Ревякина.

Известность Сергею принесло участие в КВН в составе команды «Дрим Тим». Высокий и полный комик не боялся высмеивать свое телосложение, чем завоевывал симпатию аудитории. В начале девяностых Сивохо решил построить карьеру актера и стал сниматься в кино. Он появился в фильме «Имитатор», комедийных сериалах «Счастливы вместе» и «FM и ребята».

Издание «Комсомольская правда» сообщает, что последнее время Сергей тяжело болел. Еще в детстве ему диагностировали астматический бронхит, который приходилось лечить гормонами. В 2017 году бывший участник КВН попал в больницу с язвой и большой кровопотерей. После этого он начал стремительно терять вес. Но это не помогло — состояние Сивохо продолжало ухудшаться. После этого артист практически перестал появляться на публике.