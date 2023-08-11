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Еще одна актриса умерла: разбитый горем Певцов сообщил о своей потере

11 августа 2023 20:45
Еще одна актриса умерла: разбитый горем Певцов сообщил о своей потере

Артистов ждет череда похорон.

Август 2023 года начался для российского кинематографа очень печально. Не прошло еще и половины месяца, а страна потеряла уже нескольких блистательных актрис. Одна за другой пришли печальные новости об уходе из жизни Ирины Мирошниченко, Юлии Борисовой и Веры Васильевой. Дмитрий Певцов напомнил еще об одной утрате, которая незаслуженно осталась незамеченной.

В своем Telegram-канале актер отметил, что 27 июля не стало народной артистки Нины Дробышевой. Актриса исполнила больше двух десятков ролей в кино, много лет блистала на сцене театра имени Моссовета. Самой яркой ее работой на экране Певцов назвал Сашу Львову из картины «Чистое небо». А спектакль, в котором Дробышева сыграла Эдит Пиаф, собирал полные залы много лет подряд. Актер выразил свои глубочайшие соболезнования семье Нины Ивановны, а особенно ее дочери Елене Дробышевой.

Еще одна актриса умерла: разбитый горем Певцов сообщил о своей потере
Фото: Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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