Еще один удар по людям: Пугачева приняла радикальное решение, касающееся России

Алла Пугачева продолжает сжигать мосты после своего переезда в Израиль. Певица не боится обрывать последние ниточки, которые долгие годы связывали ее с родиной и поклонниками.

Звезда приняла жесткое решение, чем нанесла удар по тем, кто так сильно ее любил. Алла Борисовна не только пела, но и вела предпринимательскую деятельность, выпуская дизайнерскую обувь, аксессуары, палантины и зонты. Изделия знаменитости пользовались большой популярностью среди россиянок, но совсем скоро приобрести их будет нельзя.

Как пишет портал Woman , марка Alla Pugachova прекратила свое существование. На сайте компании распродаются последние изделия, на которые сделана большая скидка. После ликвидации коллекции модницы могут забыть про обувь от Примадонны отечественной эстрады. Комментировать закрытие своего бизнеса в России знаменитость не стала.