Еще один сердцеед: в Сети нашлось единственное фото брата Аверина

Максим Аверин нечасто говорит в интервью о своем старшем брате Геннадии. Родственника артиста уже нет в живых. И наладить общение близкие люди так и не смогли.

В Сети есть редкая архивная фотография Геннадия, на которой он предстал еще ребенком. На снимке запечатлен обаятельный красавчик, который, вне всяких сомнений, вырос настоящим сердцеедом. Других кадров с братом актер поклонникам не показывал.

В одном из интервью Аверин рассказал о непростых отношениях с родственником. Артист признался, что в детстве они были очень близки, но последние годы не поддерживали связь друг с другом.

Звезда экрана посетовал на то, что Геннадий его «не принимал», он никак не мог смириться с таким отношением брата к себе. И тогда актер нашел решение проблемы — свел общение с родственником к минимуму.

Как бы там ни было, Аверин давно оставил обиды в прошлом. Актер отметил, что, похоронив брата, простил его за все.