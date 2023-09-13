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Еще один ребенок: жена Сафонова огорошила неожиданным признанием

13 сентября 2023 08:45
Еще один ребенок: жена Сафонова огорошила неожиданным признанием

Знаменитость мечтает стать мамой во второй раз.

Кирилл Сафонов и Саша Савельева стали родителями в 2019 году, когда на свет появился их сын Леон. Первые годы жизни наследник сталкивался с многочисленными проблемами со здоровьем, из-за чего певица впала в глубокую депрессию. Но не так давно Савельева заявила, что мечтает стать матерью вновь.

По словам артистки, она провела много часов у психотерапевта, с которым разобрала все свои переживания. Певица справилась с депрессией, подавленным состоянием и чувством вины. И теперь она готова ко второму ребенку, ведь уверена в своих силах.

«Я пересмотрела моменты, которые привели к послеродовой депрессии. И теперь я знаю, что точно не буду терпеть, а обращусь к нужным врачам сразу», — написала в своем блоге Савельева.

Пользователи Сети поддержали артистку. Обсуждая запись, они пожелали Савельевой удачи и отметили, что она непременно будет хорошей матерью, а Сафонов станет ей поддержкой и опорой.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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