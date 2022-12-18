Еще один ребенок: Наташа Королева ошарашила неожиданным признанием

Сильный голос, абсолютный слух и хорошие актерские данные сделали Наташу Королеву одной из самых ярких исполнительниц на отечественной эстраде. Её хиты до сих пор помнят наизусть тысячи людей.

Такая популярность вызвала огромный интерес к личной жизни певицы. Несколько лет назад поклонники узнали, что помимо сына Архипа, у артистки есть и биологическая дочь. Королева отдала свою яйцеклетку другу, не сказав об этом Тарзану, ее второму мужу. Новость тогда наделала много шума. Похоже, что сейчас женщина снова готова эпатировать публику.

В одном из интервью Наталья сообщила, что у нее появился новый «ребёнок» чем снова сильно удивила поклонников. Однако на деле речь шла всего лишь про особняк артистки в элитном поселке Крекшино.