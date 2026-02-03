Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Король и Шут. Навсегда» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Еще один отечественный фильм ворвался в клуб кассовых гигантов вслед за «Чебурашкой» и «Холопом» — даже «Мстители» столько не собирали

Еще один отечественный фильм ворвался в клуб кассовых гигантов вслед за «Чебурашкой» и «Холопом» — даже «Мстители» столько не собирали

3 февраля 2026 19:34
Еще один отечественный фильм ворвался в клуб кассовых гигантов вслед за «Чебурашкой» и «Холопом» — даже «Мстители» столько не собирали

Супергеройская сага осталась позади с отрывом почти в миллиард.

Громкие блокбастеры вроде «Барби» или «Оппенгеймера» собирают аншлаги, но в России главные кассовые сражения выигрывают местные проекты. Даже культовые «Мстители» с их масштабным финалом не смогли обойти наших лидеров. Сборы супергеройской саги остановились на отметке в 2,59 млрд рублей, оставив ее далеко позади.

Абсолютным чемпионом остается «Чебурашка» с феноменальными 7 млрд. Его сиквел заработал чуть больше пяти. А на втором месте прочно обосновался «Холоп 2» с 3,84 млрд.

Но в 2025 году появился новый гигант, вновь потеснивший команду Железного человека. Гордый статус лидера носит фэнтези «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». Картина с бюджетом почти в миллиард рублей (630 млн из которых предоставил Фонд кино) собрала в прокате 3,3 млрд. Этого хватило, чтобы стать самым кассовым отечественным фильмом года, хотя до рекорда «Холопа 2» проект все же не дотянул.

Еще один отечественный фильм ворвался в клуб кассовых гигантов вслед за «Чебурашкой» и «Холопом» — даже «Мстители» столько не собирали

Второе и третье места годового рейтинга заняли другие российские ленты: приключенческое фэнтези «Финист. Первый богатырь» (2,7 млрд) и байопик «Пророк. История Александра Пушкина» (1,6 млрд). Лучшим среди зарубежных релизов стала «Иллюзия обмана 3» с 1,7 млрд.

По данным министра культуры Ольги Любимовой, в 2025 году кинотеатры России посетили около 116 миллионов человек. Общие сборы достигли 49,6 млрд рублей — на 10% больше, чем годом ранее. Девять картин сумели преодолеть рубеж в миллиард, подтверждая, что интерес к большому кино в стране только растет.

Фото: Кадры из фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (2025 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут «Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут Читать дальше 18 февраля 2026
Россияне чаще всего пересматривают 5 мелодрам: «Москва слезам не верит» обогнала Голливуд – вот кто еще в топе Россияне чаще всего пересматривают 5 мелодрам: «Москва слезам не верит» обогнала Голливуд – вот кто еще в топе Читать дальше 14 февраля 2026
Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Читать дальше 18 февраля 2026
Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Читать дальше 18 февраля 2026
В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 Читать дальше 18 февраля 2026
У Волан-де-Морта есть дочь — и это самый странный поворот во вселенной «Гарри Поттера»: никогда не угадаете, кто ее мать У Волан-де-Морта есть дочь — и это самый странный поворот во вселенной «Гарри Поттера»: никогда не угадаете, кто ее мать Читать дальше 18 февраля 2026
Туча по небу идет, Пушкин сказку украдет: оказывается, «Царя Салтана» придумал не писатель Туча по небу идет, Пушкин сказку украдет: оказывается, «Царя Салтана» придумал не писатель Читать дальше 18 февраля 2026
Мы уже живем в будущем: эти 3 фантастических фильма отправили героев в 2026 год — от некоторых совпадений не по себе Мы уже живем в будущем: эти 3 фантастических фильма отправили героев в 2026 год — от некоторых совпадений не по себе Читать дальше 18 февраля 2026
Этот добрый фильм с Домогаровым попал в топ-250 Кинопоиска и покорил Японию — настоящая таблетка от плохого настроения Этот добрый фильм с Домогаровым попал в топ-250 Кинопоиска и покорил Японию — настоящая таблетка от плохого настроения Читать дальше 18 февраля 2026
Почему советскую «Сказку о царе Салтане» хочется пересматривать и спустя 60 лет — есть одна сцена, от которой до сих пор мурашки Почему советскую «Сказку о царе Салтане» хочется пересматривать и спустя 60 лет — есть одна сцена, от которой до сих пор мурашки Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше