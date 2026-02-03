Еще один отечественный фильм ворвался в клуб кассовых гигантов вслед за «Чебурашкой» и «Холопом» — даже «Мстители» столько не собирали

Громкие блокбастеры вроде «Барби» или «Оппенгеймера» собирают аншлаги, но в России главные кассовые сражения выигрывают местные проекты. Даже культовые «Мстители» с их масштабным финалом не смогли обойти наших лидеров. Сборы супергеройской саги остановились на отметке в 2,59 млрд рублей, оставив ее далеко позади.

Абсолютным чемпионом остается «Чебурашка» с феноменальными 7 млрд. Его сиквел заработал чуть больше пяти. А на втором месте прочно обосновался «Холоп 2» с 3,84 млрд.

Но в 2025 году появился новый гигант, вновь потеснивший команду Железного человека. Гордый статус лидера носит фэнтези «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». Картина с бюджетом почти в миллиард рублей (630 млн из которых предоставил Фонд кино) собрала в прокате 3,3 млрд. Этого хватило, чтобы стать самым кассовым отечественным фильмом года, хотя до рекорда «Холопа 2» проект все же не дотянул.

Второе и третье места годового рейтинга заняли другие российские ленты: приключенческое фэнтези «Финист. Первый богатырь» (2,7 млрд) и байопик «Пророк. История Александра Пушкина» (1,6 млрд). Лучшим среди зарубежных релизов стала «Иллюзия обмана 3» с 1,7 млрд.

По данным министра культуры Ольги Любимовой, в 2025 году кинотеатры России посетили около 116 миллионов человек. Общие сборы достигли 49,6 млрд рублей — на 10% больше, чем годом ранее. Девять картин сумели преодолеть рубеж в миллиард, подтверждая, что интерес к большому кино в стране только растет.