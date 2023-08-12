Еще один «нахлебник»: что не так с песней «Как молоды мы были» Градского

Она прославила артиста, хотя создавалась для других целей.

Некоторые безусловные хиты советской эстрады навсегда запомнились слушателям в исполнении неподражаемого Александра Градского. Это относится и к трогательной песне «Как молоды мы были».

Долгое время считалось, что композицию написали специально для того, чтобы ее спел артист на сцене. Однако на самом деле она была саундтреком к фильму.

Александра Пахмутова и Николай Добронравов приложили все силы, чтобы создать уникальное музыкальное сопровождение к картине «Моя любовь на третьем курсе». Но, несмотря на все их старания, фильм не снискал популярности и не запомнился зрителям.

А вот заглавную песню в исполнении Градского слушатели оценили. Артист буквально «выжал» из композиции «все соки», исполняя ее на разных концертах. Благодаря хиту певец прославился и получил премию «Песню года» в 1977 году.

При этом первоначально петь хит должна была женщина: уже была согласована кандидатура Елены Камбуровой. Однако создатели картины настояли на мужском вокале и пригласили для работы Градского. Пахмутова не была знакома с артистом, поэтому прохладно к нему относилась. Но, услышав его выступление, она изменила свое мнение.