Еще один любитель эпатажа: братом Джигурды оказался известный актер

Никита Джугурда никогда не скрывал подробности своей личной жизни от публики. Артист всегда славился любовью к эпатажу и целенаправленно ввязывался во многие скандалы. При этом артист старательно скрывал своего старшего брата Сергея, которому удалось построить не менее успешную карьеру.

Так, после школы Сергей поступил в институт театрального искусства им. Карпенка-Карого. После его окончания он остался в Киеве и начал активно сниматься в кино. Например, в тот период с его участием вышла картина «Богдан-Зиновий Хмельницкий», которая прославила его. Работал Сергей и со своим братом, когда принял участие в фильме «Супермен поневоле, или Эротический мутант».

Но в 2008 году Джигурда-старший решает переехать в Москву. Здесь он занимается музыкой и играет в кино, а свободное время проводит в окружении близких.

С Никитой же брат перестал поддерживать отношения. Родственники уже несколько лет не общаются, и лишь изредка встречаются на ток-шоу, где не скупятся на взаимные обвинения. При этом внешне знаменитости заметно похожи друг на друга. Сергей также любит яркие образы и носит длинные волосы, не уступая своему младшему брату в эпатаже.