Еще один клон «Игры в кальмара»? Да, но теперь по правилам «Мафии» и с подростками — у дорамы рейтинг выше 7 баллов

Корейцы знают толк в выживаниях — и снимают об этом превосходно.

Если вы все еще не насытились сериалами о смертельных играх — у нас для вас отличные новости. Южная Корея снова в деле: дорама «Наступает ночь» (2023) — это взрывной коктейль из «Игры в кальмара» и классических подростковых триллеров. И все это с рейтингом выше 7 баллов на крупнейших площадках.

Сразу предупреждаем: в первом сезоне всего 12 серий, и вы посмотрите их залпом. Будет обидно, когда все закончится — потому что захочется еще. А когда ждать продолжения, пока неясно.

С чего все начинается

В центре сюжета — группа старшеклассников, которые отправляются в школьную поездку. Но все резко идет не по плану: ребята оказываются заперты в незнакомом здании, откуда невозможно выбраться. На их телефоны внезапно загружается загадочное приложение — и удалить его невозможно.

С этого момента подростки оказываются втянутыми в смертельную версию игры «Мафия». Система сама делит участников на мирных жителей и мафиози-убийц. Каждую ночь происходит «голосование» — и каждый день кто-то умирает. Настоящая, страшная смерть. Заподозрил не того — кто-то ни в чем не виновный погибает.

Сильные и слабые стороны

У сериала классная динамика, сильная атмосфера тревоги и непредсказуемости, а подростковая драма органично переплетена с триллером.

Сразу главное: саспенс — огонь. Интрига держится до самого конца, с каждой серией появляется все больше загадок, а некоторые события объясняются только ближе к финалу. И это работает. Почти каждый эпизод заканчивается мощным клиффхэнгером, так что остановиться реально сложно.

Отдельно отмечают атмосферу: недоверие, паника, паранойя — все передано настолько достоверно, что чувствуешь себя запертым вместе с героями.

Но идеальной дораму назвать сложно. Многие зрители жалуются на то, что персонажи ведут себя нелогично, а к финалу — просто странно.

«В итоге мы имеем интересную задумку и неплохую, но не выдающуюся реализацию», — говорят рецензенты.

