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Еще недавно эти привычки из СССР казались странными: сейчас они популярны в России и мире

12 ноября 2023 10:45
Еще недавно эти привычки из СССР казались странными: сейчас они популярны в России и мире

Публика кардинально поменяла свое отношение.

Жизнь граждан Советского Союза для большинства иностранцев была наполнена необычными правилами и устоями. Многим она казалась странной, однако спустя годы некоторые из привычек того времени прочно вошли в быт семей по всему миру.

Так, забота об окружающей среде заставила людей внимательнее отнестись к обществу потребления. Из-за этого все больше набирает обороты, например, повторное использование плотных полиэтиленовых пакетов, что было распространено во времена СССР. Помимо этого, вторую жизнь обретают и вещи с дефектами, которые теперь относят в ремонт, а не заменяют на новые.

Также некоторые вещи обретают новое предназначение. Например, прочитанные газеты и другая макулатура не идут в утиль, а используются в хозяйстве. Именно так поступали и в эпоху СССР, что еще десять лет назад смешило мировое сообщество.

Фото: Кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1979)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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