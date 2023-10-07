Еще недавно ее называли толстухой: Валиева вышла в свет в секси-наряде, и все ахнули

Камила Валиева «поддала жару» в социальных сетях. Фигуристка показала поклонникам свой новый образ, и те взмолились о пощаде.

Спортсменка появилась на одном из светских мероприятий в короткой юбке и туфлях на шпильке. Народ решил, что вид у чемпионки уж слишком сексапильный.

«Бомба!», «Шикарная», «Тебе так идет», «Это чересчур секси, пожалей нас», — ахнули подписчики Telegram-канала знаменитости.

А ведь еще недавно 17-летнюю подопечную Этери Тутберидзе называли толстухой. В частности, этим грешила Яна Рудковская. Продюсер побывала на контрольных прокатах сборной России и пришла в ужас от новых габаритов Валиевой.

Супруга Евгения Плющенко посоветовала звезде льда как можно быстрее избавиться от лишних килограммов. Она заявила, что Камила стала «хороша для жизни, но не для спорта». По мнению блондинки, пышные формы девушки привлекательны для мужчин, но никак не сочетаются с необходимостью прыгать квады и триксели.

Фигуристка не стала отрицать, что пока ее тело не в тонусе. Из-за операции на глаза она заметно сбавила физические нагрузки, но в ближайшее время намерена вернуться к полноценным тренировкам.