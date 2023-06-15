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Еще мужчина хоть куда: Портос даже в 79 лет остается красавцем (фото)

15 июня 2023 09:15
Еще мужчина хоть куда: Портос даже в 79 лет остается красавцем (фото)

Артист до сих пор покоряет сердца поклонников.

Валентин Смирнитский дебютировал в кино в 60-х, а за годы карьеры снялся более чем в 160 фильмах и сериалах. В его фильмографии такие картины, как «Отцы и деды», «Щит и меч», но самой знаменитой работой остается образ Портоса в серии Георгия Юнгвальд-Хилькевича о похождениях мушкетеров.

Продолжает сниматься артист и сегодня. Например, только в прошлом году с его участием вышло пять проектов, среди которых драма Ладо Кватании «Казнь».

Как отмечают поклонники, прошедшие годы нисколько не сказались на внешности Смирнитского. Артист все также отличается харизмой и красотой, и в нем до сих пор узнается смелый Портос, покоривший сердца миллионов зрительниц СССР.

Еще мужчина хоть куда: Портос даже в 79 лет остается красавцем (фото)

«Очень красивый, талантливый, добрый, душевный человек», «Выдающийся актер и мудрый по жизни человек», «Вне возраста красив. Очаровательно», — считают фанаты.

Фото: Кадры из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» (1979), кадр YouTube « Центральное Телевидение»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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