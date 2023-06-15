Еще мужчина хоть куда: Портос даже в 79 лет остается красавцем (фото)

Валентин Смирнитский дебютировал в кино в 60-х, а за годы карьеры снялся более чем в 160 фильмах и сериалах. В его фильмографии такие картины, как «Отцы и деды», «Щит и меч», но самой знаменитой работой остается образ Портоса в серии Георгия Юнгвальд-Хилькевича о похождениях мушкетеров.

Продолжает сниматься артист и сегодня. Например, только в прошлом году с его участием вышло пять проектов, среди которых драма Ладо Кватании «Казнь».

Как отмечают поклонники, прошедшие годы нисколько не сказались на внешности Смирнитского. Артист все также отличается харизмой и красотой, и в нем до сих пор узнается смелый Портос, покоривший сердца миллионов зрительниц СССР.