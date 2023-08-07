Еще красивее, но при этом герой: что известно о старшем брате Михайлова

Стас Михайлов был не единственным ребенком в семье. У певца был старший брат Валерий. Хотя у них и была семилетняя разница в возрасте, в детстве мальчики были очень близки. Именно Валерий научил Стаса играть на гитаре, но тогда будущий артист вовсе не мечтал о сцене. По примеру брата он хотел летать и даже поступил в летное училище в Минске.

К сожалению, жизнь Валерия оборвалась трагически. Он был бортинженером на вертолете, который потерпел крушение в 1989 году. Старшему брату Стаса Михайлова было всего 27 лет. По словам артиста, Валерий спас жизнь одному из маленьких пассажиров. Во время крушения он накрыл ребенка своим летом — только благодаря этому малыш остался в живых.

После этой катастрофы Стас Михайлов ушел из летного училища. До сих пор на всех выступлениях он посвящает одну песню погибшему брату. Даже после смерти Валерия артист старается равняться на него и всегда следовать его героическому примеру.