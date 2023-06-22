Еще чуть-чуть и фрик: вдова Турчинского все меньше похожа на леди (фото)
Знаменитость даст отпор любому.
Владимир Турчинский скончался 13 лет назад. Внезапная гибель шоумена стала шоком для его родных. Вдова артиста Ирина хранит память о знаменитом супруге — замуж она больше не вышла. Зато всерьез занялась своей карьерой.
Турчинская известна как модель, бодибилдер и один из самых высокооплачиваемых фитнес-тренеров России. Поклонники не раз могли видеть ее на больших экранах. Например, вдова принимала участие в шоу «Форд Боярд», «Взвешенные люди», «Большие гонки». Также она получила должность ведущей рубрики «Утро-спорт» в программе «Новое утро».
Поскольку Ирина давно на ты со спортом, ее фигура выглядит эффектно. И все же такая внешность, как у Турчинской, понравится не всем. Даже мужчины могут позавидовать накачанным мышцам вдовы.
Многие считают, что спортсменке пора перестать тягать железо. Знаменитость все меньше похожа на леди, а еще чуть-чуть и вовсе станет настоящим фриком, при виде которого окружающие испытывают неподдельный шок.