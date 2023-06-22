Еще чуть-чуть и фрик: вдова Турчинского все меньше похожа на леди (фото)

Владимир Турчинский скончался 13 лет назад. Внезапная гибель шоумена стала шоком для его родных. Вдова артиста Ирина хранит память о знаменитом супруге — замуж она больше не вышла. Зато всерьез занялась своей карьерой.

Турчинская известна как модель, бодибилдер и один из самых высокооплачиваемых фитнес-тренеров России. Поклонники не раз могли видеть ее на больших экранах. Например, вдова принимала участие в шоу «Форд Боярд», «Взвешенные люди», «Большие гонки». Также она получила должность ведущей рубрики «Утро-спорт» в программе «Новое утро».

Поскольку Ирина давно на ты со спортом, ее фигура выглядит эффектно. И все же такая внешность, как у Турчинской, понравится не всем. Даже мужчины могут позавидовать накачанным мышцам вдовы.

Многие считают, что спортсменке пора перестать тягать железо. Знаменитость все меньше похожа на леди, а еще чуть-чуть и вовсе станет настоящим фриком, при виде которого окружающие испытывают неподдельный шок.